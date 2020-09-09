Как говорится в сообщении службы, с июля ведется мониторинг за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной инфекции в морской воде прибрежной зоны, воде, отобранной в бассейнах санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, источников централизованного питьевого водоснабжения, в смывах с поверхностей.

"В рамках мониторинга проведено 7217 исследования...Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен", — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ранее были проведены исследования по определению жизнеспособности коронавируса в образцах воды.

"Было показано, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной температуры 90% вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9% — в течение 72 часов", — поясняется в сообщении.

Там уточняется, что кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и уничтожению вируса. В хлорированной воде вирус также полностью теряет свою жизнеспособность.