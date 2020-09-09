"В первой половине лета россияне потратили на путешествия 6 млрд рублей, что на треть меньше, чем в 2019 году. Во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза. Совокупные расходы россиян на гостиницы, прокат транспорта, рестораны и развлечения в самых популярных туристических направлениях составили около 9,5 млрд рублей и достигли уровня прошлого года", — говорится в сообщении.

По данным банка, наибольшие траты зафиксированы в сегменте развлечений – почти 440 млрд рублей, это в два раза больше, чем в первой половине лета. На проживание в отелях с середины июля туристы потратили свыше 1,75 млрд рублей, что на 21% больше, чем за предыдущие полтора месяца. Прокат транспортных средств и рестораны не пользовались особой популярностью у россиян – траты снизились на 33% и 11% соответственно.

По словам вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, если в июле спрос на туристические поездки только начал восстанавливаться, а траты расти, то в августе он достиг прошлогодних показателей. По его мнению, одним из факторов роста сегмента стала программа с кэшбеком за поездки по России.

Как отметили в ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях выросли на 2% к августу 2019 года. Траты на размещение в гостиницах в этот период составили 1,26 млрд рублей (плюс 28%), на развлечения туристы потратили 364 млн рублей (плюс 188%).

Индустрия развлечений пользовалась наибольшим спросом во время путешествий на выходные: траты на нее в Казани выросли в 3,3 раза, в Нижегородской области – в 2,6 раза. Также в полтора раза увеличились затраты на развлекательные активности в Москве и Ленинградской области.

Расходы российских туристов на рестораны и развлечения в Краснодарском крае выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Набирает популярность Калининградская область, там путешественники потратили на 22% больше, чем годом ранее, в том числе в два раза увеличились траты на размещение в отелях. На третьем месте по динамике – Ленинградская область, где расходы в туристическом сегменте выросли на 9%, в том числе на гостиницы – на 40%.

Как сообщили в банке, Москву для туристических поездок этим летом россияне выбирали втрое реже, чем годом ранее. Однако в столице туристы по-прежнему тратят больше всего денег – 9,66 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (1,7 млрд), на третьем — Краснодарский край (1,36 млрд).