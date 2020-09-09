Они украшали Олений мост с 1879-го по 1920-е годы. Пара бронзовых оленей с ветвистыми рогами уже водружена на свое историческое место. Сейчас завершается монтаж второй пары — молодых оленей. После установки фигуры патинируют, защитив от непогоды.

Изваяния грациозных животных — две пары возлежащих оленей — для Павловска приобрел великий князь Николай Константинович в 1875 году. Они выполнены по моделям немецкого скульптора Кристина Рауха, которые еще с 1820-х годов стали появляться в пейзажных парках Германии. Настоящих оленей владельцы угодий истребили на охоте и, заскучав по красивым благородным животным, стали заказывать скульптуры.

Оказалось, что до наших дней сохранилась лишь пара молодых оленей. Их копии, выполненные из бронзы узбекским скульптором Джасвантом Анназаровым, Узбекистан подарил России. Другую пару оленей по заказу ГМЗ "Павловск" изготовили в литейной мастерской Петербурга. Модель выполнена по проекту скульптора Владислава Маначинского с учетом исторических фотографий и параметров оригинальных фигур, сохранившихся в Ташкенте.

Между собой скульптуры молодых и зрелых оленей различаются в основном постановкой корпуса, ветвистостью рогов и фактурой меха.

"Отсюда открывается живописный вид на остров Ливен. В рамках проекта Евросоюза по программе приграничного сотрудничества "Латвия-Россия" мы воссоздаем историческую паромную переправу на остров Ливен. В наших планах — реставрация колонны Ливен. Остров и колонна названы в честь княгини Шарлотты Ливен, воспитательницы детей первых владельцев Павловска — Павла Петровича и Марии Федоровны", — цитирует пресс-служба директора ГМЗ Веру Дементьеву.