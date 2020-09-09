В их число входят 35 лайнеров семейства А320, сообщается в пресс-релизе компании. Бахрейнская авиакомпания Gulf Air получила свой первый A321neo, португальская Orbest — А330.

Airbus в прошлом месяце получила новый заказ на один самолет от частного клиента, отмен ранее сделанных заказов зафиксировано не было. В результате с начала текущего года компания получила заказы на 303 лайнера.

Американский конкурент Boeing в августе поставил всего 13 самолетов против четырех месяцем ранее. При этом компания получила заказы на восемь лайнеров, включая пять 737 MAX.

В минувшем месяце были отменены заказы на 20 самолетов. Таким образом, седьмой месяц подряд число отзывов превышает количество новых заказов, отмечает FlightGlobal.

С начала 2020 года клиенты заказали у Boeing 67 самолетов, а поставки составили 87 лайнеров.