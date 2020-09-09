Остановка на пассажирской платформе "Стригино" вводится для 17 пригородных поездов. Для подвоза пассажиров к аэровокзалу с железнодорожной платформы аэропорт организует бесплатный шаттл, расписание движения которого синхронизировано с расписанием железнодорожного транспорта.

В пресс-релизе сообщается, что в настоящее время "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" сформировала расписание с остановкой на пассажирской платформе "Стригино" для нескольких пригородных поездов, следующих от Московского вокзала и от проспекта Гагарина. У жителей городов Павлово, Богородск и Арзамас также появится возможность добираться до аэропорта Нижнего Новгорода на пригородных поездах.

"Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В 2019 году из нижегородского аэропорта выполняли полеты 29 российских и международных авиакомпаний по более чем 40 направлениям, было обслужено 1,1 млн пассажиров.