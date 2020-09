"Всего к сентябрю арендные каникулы оформили уже 169 организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса на общую сумму 170 млн рублей. За последний месяц освобождение от платежей получили 26 московских гостиниц на 36 млн рублей", — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что с марта по август арендные каникулы оформили гостиницы, которые арендуют у города 25 земельных участков и 144 нежилых помещения.

Ефимов напомнил, что подать заявки на освобождение от платежей можно до конца года.

В департаменте уточнили, что среди тех, кто уже получил помощь города есть известные московские отели "Националь", InterContinental Moscow Tverskaya, Radisson Blu Olympiyskiy, "Sheraton Палас", "Ibis Москва Динамо", а также Kuzminki By Apart In и "Альфа Измайлово".

"Правительство Москвы освободило их от арендных платежей за городскую землю под зданиями, которые находятся в собственности предпринимателей. Общая площадь соответствующих участков составляет 3,5 га, а размер экономии от четырехмесячной аренды превышает 13,2 млн рублей", — отметил глава ведомства Максим Гаман.

Ранее от оплаты аренды за городскую землю и недвижимость были освобождены компании, работающие в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также организации из сектора туризма, общественного питания, торговли, предоставления гостиничных и бытовых услуг.

Для отмены платежей по аренде городских земель и помещений, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме.

Ранее старший консультант направления индустрии гостеприимства CBRE Анна Тертычная сообщила, что гостиничная отрасль Москвы по-прежнему нуждается в поддержке со стороны государства.

"Отрасль по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Многие московские гостиницы работают ниже точки безубыточности. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на конец 2019 года в Москве функционировало 1 427 гостиниц и аналогичных средств размещения. Абсолютно каждый объект в период пандемии столкнулся с финансовыми сложностями. В данном случае реально помочь может только комплекс мер поддержки и четкая процедура получения данных преференций", — отмечала Тертычная.