Как сообщает пресс-служба музея, он станет пятым подобным центром в России и первым за Уралом, в его состав войдет экспозиционно-выставочное пространство, информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" и Ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями.

"Центр должен стать не только площадкой профессионального обмена опытом и проведения мероприятий городского и регионального масштаба, но и пространством для общения любителей искусства", — говорится в сообщении.

Первой экспозицией, которую можно будет увидеть в новом КВЦ, станет выставка картин из коллекции Василия Кокорева. На экспозиции будет представлено около пятидесяти произведений русского искусства: работы Брюллова, Басина, Венецианова и крупнейших мастеров его школы, а также картины Тропинина, братьев Чернецовых и ряда других выдающихся русских живописцев.