Соответствующий приказ министерства культуры России подписан 3 сентября.

В сообщении отмечается, что петроглифы Канозера были внесены в реестр объектов культурного наследия федерального значения "благодаря длительной трудоемкой работе, проделанной специалистами министерства культуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея".

Сейчас также идет работа над включением петроглифов Канозера в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщалось, в 2015 году на острове Каменном над петроглифами был возведен купол из монолитного поликарбоната диаметром 20 метров и высотой 10 метров. Купол защитил около 600 древних наскальных рисунков не только от воздействия погодных условий, но и от туристов, которые раньше могли случайно повредить рисунки на камнях.

Петроглифы Канозера датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры и входят в пятерку крупнейших памятников эпохи неолита в мире. Наскальные рисунки в Терском районе были случайно обнаружены в 1997 году. Спустя десять лет был учрежден музей наскального искусства "Петроглифы Канозера".

На данный момент на скалах Канозера и островах Горелый, Еловый и Каменный насчитывается свыше 1245 петроглифов в 18 группах. Среди фигур чаще всего встречаются антропоморфы, зооморфы (лось), ихтиоморфы (белуха), лодки, следы ног и лап. Основным сюжетом стала гарпунная охота больших лодок на, вероятно, белух.

В музее "Петроглифы Канозера" отмечали, что ученые продолжают обнаруживать новые наскальные рисунки и находят так называемые палимсесты — изображения, нанесенные поверх более старых сюжетов.