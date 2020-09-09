"В информационном центре туристам предоставят комплексную программу посещения, в которую по желанию самих гостей могут войти музеи, места для активного отдыха, кафе и рестораны, отели, экскурсии. Здесь полностью организуют тайминг маршрута, забронируют номера в гостинице, купят билеты в музей и предоставят услуги каршеринга", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в центре, который расположен на улице Карла Маркса, идут приготовления к открытию. Первых гостей центр готов будет принять уже через неделю.

"Совместно с Центром мы провели тонкую аналитику, сконцентрировали всю информацию об интересах туристов, о том, какие музеи они посещают, где предпочитают останавливаться, обедать. До нас этого не делал никто. На основе полученных аналитических данных администрация городского округа сможет дать целевую поддержку объектам туристической инфраструктуры Сергиево-Посадского округа, выводя таким образом развитие туризма на принципиально новый уровень", — приводятся в сообщении слова начальника управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского округа Андрея Толстикова.

Центр входит в систему НАИТО (Национальная ассоциация информационно-туристских организаций), созданной министерством культуры РФ.