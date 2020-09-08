"Несмотря на то, что турпоток в столицу в 2020 году снизился почти вдвое, мы видим, что сейчас возобновляется туристическая активность и 1,5 млн человек посетили Москву с середины июня по август. При этом в условиях закрытых границ больше всего туристов в Москву приезжает из Центрального федерального округа (ЦФО). Их доля выросла более чем на 20% по сравнению с прошлым годом", — рассказала она на международной туристической выставке "Отдых-2020".

По словам Шаршавицкой, наибольшее число туристов приезжает в столицу из Московской, Тульской и Владимирской областей.

"Основная аудитория, которая невероятно подвижна и мобильна – это туристы возраста 25-45 лет. В среднем путешественники проводили в Москве 8 дней. Траты на поездку в столицу в среднем составили 23 тыс. рублей на человека", — добавила она.

Между тем, зампред комитета по туризму Москвы заметила, что в последние годы число самостоятельных путешественников в столице превалирует над организованными туристами. "Актуальный тренд – это посещение туристами не только исторических достопримечательностей, но и поиск впечатлений и эмоций, людям интересно пробовать жить, как местные. В связи с этим активно развивается индивидуальный туризм, в Москве он преобладает над организованным", — сообщила она.

"Мы считаем, что в Москве продукты, в первую очередь, надо создавать для индивидуального туриста, чтобы иностранные и российские путешественники могли выбрать свой индивидуальный маршрут по городу. Примером может послужить цифровая платформа RussPass, которая поможет сформировать эти маршруты", — сказала Шаршавицкая.

RussPass – цифровая платформа, включающая сайт и мобильное приложение, для использования различных сервисов туристами. Платформа разработана по инициативе правительства Москвы и до конца года работает в тестовом режиме. Реализацию проекта курирует комитет по туризму Москвы. К ней могут подключиться туроператоры, регионы, рестораны, музеи и другие партнеры.

По мнению Шаршавицкой, доминирование самостоятельных туристов не окажет негативного влияния на столичный турбизнес. "Безусловно, это вызов для туроператоров, реализующих туры в Москву, но мы считаем, что вне зависимости от индивидуальных запросов туристов, групповые туры будут востребованы, потому что есть языковой барьер, возрастные особенности, да и просто туристы, которые всегда приобретают только организованные путешествия", — заключила она.

На прошлой неделе сообщалось, что турпоток в Москву в первом полугодии упал вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,5 млн человек.

За прошлый год году столицу России посетили 25 млн туристов из России и из-за рубежа.