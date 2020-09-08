Распродажа туров по России с кэшбеком прошла с 21 по 28 августа. В рамках акции путешественники могли получить кэшбек в размере до 20% стоимости поездки. Свои предложения представили около 2 тыс. отелей и туроператоров, в программе приняли участие все регионы страны. По данным Ростуризма, за время распродажи было приобретено туров на 1,4 млрд рублей. На реализацию программы правительство выделило 15 млрд рублей.

"На площадке туристической выставки "Отдых-2020"нам удалось побеседовать с представителями туристического бизнеса из различных регионов России. Многие из них приняли участие в программе кешбэка и заверили, что такую акцию необходимо обязательно повторить", — сказал он.

Как отметил Игнатьев, новая форма стимулирования спроса на путешествия по России оказалась очень актуальной в условиях закрытых границ и снижения доходов россиян. "Со стороны турбизнеса россияне получили расширенный спектр предложений для путешествий по своей стране, а со стороны государства – возможность вернуть до 20% средств в виде кешбэка. Кроме того, программа поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристического рынка – расширить границы высокого сезона», – добавил он.

Президент РСТ напомнил, что в конце августа общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с этой просьбой. В нем представители туриндустрии предложили повторить акцию в ближайшее время, а затем перевести продажи в режим нон-стоп на той же электронной площадке, включая реализацию туров на следующий год.

Игнатьев заметил, что некоторые участники туррынка предлагают внести изменения в программу перед запуском во второй раз, чтобы повысить ее эффективность.

Среди основных предложений – упростить механизм покупки туров туристами, расширить рамки ее проведения, включить в программу отдых на новогодних каникулах, а также снизить планку стоимости туров с 25 тыс. рублей, например, до 15 тыс., чтобы охватить поездки и отели выходного дня.