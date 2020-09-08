"Новый водный транспорт, разработанный в Нижнем Новгороде Центральным конструкторским бюро им. Р.Е. Алексеева, планируют закупить в республику для организации пассажирских перевозок, в том числе туристического характера", — сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 км/ч. От Чебоксарского речного порта до пристани Мариинского Посада "Валдай" довез своих пассажиров менее чем за час, с учетом шлюзования на Чебоксарской ГЭС.

"Планируем на следующий год приобрести одно такое судно, чтобы наладить туристические маршруты по направлениям Мариинский Посад и Козловка. В зависимости от того, какая будет востребованность, будем парк подобного рода техники развивать", — приводятся в сообщении слова врио главы Чувашии Олега Николаева.

Глава региона отметил, что развитие туризма в Чувашии — "одна из важных наших задач".

"В этой связи на ближайшее время запланировано достаточно много мероприятий. Это, прежде всего, актуализация тех маршрутов, которые есть, анализ объектов, их сбор в единый реестр и, конечно же, повышение привлекательности самих населённых пунктов — городов Козловки, Мариинский Посад", — сообщил он.

По словам Николаева, идеи по развитию туризма будут оформлены в виде конкретных поручений профильным региональным министерствам.

"Есть вопросы, которые требуют совместных действий правительства Чувашской республики и органов местного самоуправления. Самое главное, что через это взаимодействие есть возможность вовлечь сюда и бизнес", — отметил он.

Повышение туристической привлекательности региона является одним и приоритетов государственной программы Чувашии "Развитие культуры и туризма" — региональной составляющей нацпроекта "Культура". Программа реализуется в 2019-2035 годах.

Региональный проект направлен на активизацию культурного потенциала республики, сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры, развитие туризма в Чувашии — как внутреннего, так и въездного.

Ранее сообщалось, что город Мариинский Посад в Чувашии стал одним из победителей всероссийского конкурса "Формирование комфортной городской среды". Его проект "...веков связующая нить" предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Общая стоимость проекта — 69 млн рублей, из них 45 млн руб. будет выделено из федерального бюджета.

Мариинский Посад стоит на правом берегу реки Волги между Чебоксарами и Казанью, носит имя любимой в народе императрицы Марии Федоровны, супруги Александра II, и включен в список Малых исторических городов России.

Исторический центр Мариинского Посада строился зажиточными местными купцами и меценатами в период XVIII-XiX вв. Многие его особняки и храмы сохранились до сих пор.

Неподалеку от города находится "Пугаческий взвоз", где пребывали восставшие крестьяне.

А Государева гора в восточной части Мариинского Посада была названа так в честь посещения её Екатериной Великой, очарованной прекрасными видами на приволжские ландшафты.

На протяжении последних трех лет Мариинский Посад речным транспортом ежегодно посещали более 6 тысяч туристов. Исключением стал 2020 год, когда город не принял ни одного теплохода, так как из-за пандемии движение пассажирских судов по Волге было приостановлено.