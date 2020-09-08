Инцидент с Придоном Болотаевым, из-за которого он оказался на скамье подсудимых, произошел в ночь на 15 июня на борту воздушного судна авиакомпании S7 во время перелета из Москвы в Омск. Болотаев, по информации суда, бесцельно передвигался по салону самолета, вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку с другими пассажирами, а также проникнуть в кабину пилотов.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подсудимого виновным по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорил его к 400 часам обязательных работ.

При этом Болотаева освободили от уплаты процессуальных издержек, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, говорится в сообщении райсуда.