"Согласно оптимистичным прогнозам, пассажиропоток аэропорта ожидается на уровне прошлого года с небольшим плюсом", — сказал Таранченко.

По итогам 2019 года аэропорт обслужил 338,8 тыс. человек.

По словам Таранченко, значительный рост пассажиропотока, наблюдавшийся в июле-августе, позволил частично компенсировать потери весеннего периода.

"Активные полеты и расширение маршрутной сети аэропорта в июле и августе, безусловно, несколько возместили месяцы, когда работа аэропорта была практически остановлена, но спрогнозировать то, как ситуация будет развиваться дальше, пока сложно. Аэропорт Геленджик все еще по большей части остается сезонным, то есть самая активная часть полетов приходится с мая по середину октября. Затем авиакомпании постепенно снижают частоту рейсов, и с наступлением осенне-зимнего расписания из аэропорта выполняется минимальное количество вылетов. Однако в последние два года мы фиксируем интерес со стороны перевозчиков к полетам на курорт в так называемый низкий сезон. Так, в зимнем сезоне 2019 года из аэропорта выполнялись прямые перелеты в Казань и Москву. В этом году уже открыты продажи билетов на рейсы S7 Airlines в "Домодедово", также ведется работа в направлении других маршрутов", — отметил гендиректор.

Стимулировать спрос на черноморские курорты позволит и принятая программа кэшбека для туристов. "Проект помогает развивать не только туристический сектор, но и транспортный. Даже несмотря на то, что воспользоваться программой для отдыха на черноморских курортах можно только с 1 октября, она дает хорошую возможность развивать полеты в межсезонье", — считает гендиректор аэропорта.

Для привлечения новых авиакомпаний в осенне-зимний период аэропорт продолжит реализацию новой маркетинговой политики для поддержки авиаперевозчиков, внедренную весной.

"Мы немного пересмотрели ее действие в рамках дифференциации скидок, и система стала, с одной стороны, немного сложнее для авиакомпаний, которые ранее выполняли полеты на курорт. С другой стороны, перевозчики, которые впервые стали выполнять полеты в этом году, в следующем уже смогут рассчитывать на значительную скидку на аэропортовые услуги. При этом маркетинговая политика в части полетов в рамках осенне-зимнего расписания осталась неизменной. За период работы программы в рамках регулярных рейсов в Геленджик начали полеты сразу четыре авиакомпании", — сказал руководитель.

В этом году впервые к выполнению регулярных рейсов в Геленджик приступили S7 Airlines, Nordwind и NordStar: перевозчики выполняют прямые рейсы в столичные аэропорты, NordStar также осуществляет рейсы в Красноярск. Причем это направление, по словам Таранченко, оказалось очень востребованным: сначала выполнялся один рейс в неделю, но спустя короткое время авиакомпания добавила второй прямой рейс. Также в этом году впервые авиакомпания "Россия" совместно с туроператором "Библио Глобус" приступила к выполнению туристических рейсов в Геленджик из Москвы.

Аэропорт планирует развивать и новые маршрутные направления.

"Нам важно, чтобы Геленджик становился круглогодичным местом отдыха, но тут есть свои сложности. Сегодня мы стараемся показать партнерам и пассажирам, что в Геленджике хорошо отдыхать и работать в любое время года. К примеру, зимой прошлого года впервые в истории аэропорта были открыты прямые рейсы в Казань. Перелеты выполнялись два раза в неделю. Направление субсидировалось со стороны Татарстанп. И это очень хороший пример развития региональных перевозок — когда на курорт можно добраться напрямую, минуя пересадки в узловых аэропортах. Мы работаем в направлении получения субсидий на ряд маршрутов, билеты на которые можно будет приобрести по сниженному тарифу за счет софинансирования рейсов из краевого и федерального бюджетов", — подчеркнул Таранченко.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта в конце лета 2020 года достиг докризисного уровня, при этом в августе был поставлен абсолютный рекорд количества обслуженных за месяц пассажиров — 163,7 тыс. человек. По сравнению с августом 2019 года рост составил 87%. За 8 месяцев 2020 года пассажиропоток вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 306,7 тыс. человек. В летнем сезоне 2020 года перелеты в Геленджик выполняли 14 авиакомпаний по 10 внутрироссийским направлениям.

Между тем, по словам гендиректора аэропорта, авиапредприятие из-за ограничительных мероприятий, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции, потеряло порядка 40% выручки.

"У нас были большие планы по расширению маршрутной сети аэропорта на 2020 год, перевозчики активно подтверждали слоты и планировали полеты уже на начало апреля, но пандемия внесла серьезные коррективы. Активный старт полетов начался только в конце июня — начале июля. В течение двух предыдущих месяцев аэропорт обслуживал всего до 10 рейсов в неделю, а иногда и меньше. Безусловно, эта ситуация отразилась и на финансовых показателях. Финансовые потери по итогам полугодия в соотношении к аналогичному периоду прошлого года составили порядка 40 %", — сообщил Таранченко.

По его словам, в качестве компенсации снижения пассажиропотока за апрель, май и июнь аэропортом были получены субсидии из резервного фонда правительства, которые способствовали некоторому восполнению полученных финансовых потерь.

Вместе с тем, руководитель не стал делать прогнозы по поводу финансовых показателей по итогам года.

"Даже несмотря на значительный рост пассажиропотока в июле и августе, сказать точно, какими будут итоги года в части финансовых показателей, все еще затруднительно. С самого начала карантина аэропорт работал по фактическому расписанию. Был принят антикризисный план, результаты работы которого мы можем наблюдать сегодня, практически 100% штата сотрудников удалось сохранить", — подчеркнул генеральный директор.