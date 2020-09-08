"Всего за три летних месяца на курорте побывали более 2,2 млн человек, что на 20% больше, чем прошлым летом", — сказала она.

Батяйкина отметила, что после полного снятия ограничений, с начала июля, в Сочи отметили существенный рост турпотока. Так, 7 июля в аэропорту Сочи встретили 100-тысячного туриста, а уже через месяц, 10 августа — миллионного туриста.

"В этом году город Сочи как главный курорт страны стал основной точкой притяжения для российских туристов. По оценкам отельеров и туроператоров, порядка 20% гостей в нынешнем сезоне — это туристы, которые раньше предпочитали отдых за рубежом", — подчеркнула директор департамента.

По ее словам, в июле загрузка курорта составила более 90%, в августе — 100%.

"В сентябре и октябре, по прогнозам специалистов, будут сохраняться высокие показатели популярности курорта у российских туристов", — отметила Батяйкина.

По ее словам, в сентябре курорт готовится принять Всероссийский форум журналистов "Вся Россия". Кроме того, город традиционно станет площадкой для проведения фестивалей "Кинотавр" и SIFFA, а также Гран-При России "Формулы-1".

"Осенью высокую загрузку гостевых объектов ожидают во многом благодаря проведению событийных мероприятий в Сочи. Туроператоры отмечают высокий спрос на бронирование до конца года, в том числе на новогодние праздники. По поручению главы города Алексея Копайгородского начата подготовка к планированию зимнего курортного сезона, который, по прогнозам специалистов, будет также востребован гостями, как и завершающийся летний", — рассказала директор департамента.