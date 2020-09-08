"На сегодняшний момент мы намерены возобновить турпоток из России, и я верю, что это произойдет максимально скоро. В этом же меня уверяет глава Ростуризма Зарина Догузова. Консульство республики также готово начать оперативную работу по выдаче туристических виз при открытии границ с Россией", — заявила она во время дискуссии на международной туристической выставке "Отдых-2020" в Москве.

Как отметила Николова, болгарские авиационные власти сообщили Росавиации о готовности возобновить авиасообщение при получении разрешения со стороны РФ.

"Я хотела бы отметить, что в начале июня Болгария открыла свои границы для туристов из почти всех европейских государств, не требуя обязательного ПЦР-теста или соблюдения карантина. Постепенно мы открывали границы также с Молдовой, Израилем, Белоруссией. Местные органы здравоохранения и Минтуризма приняли все необходимые меры на болгарских курортах, чтобы продлить отпуск туристов без риска заражения коронавирусом", — пояснила она.

По словам Николовой, в 2019 году Болгарию посетили рекордные 9,3 млн иностранных туристов, в том числе 450 тыс. россиян.

"Эти результаты благоприятно отразились на экономике Болгарии и занятости в стране. По нашим данным, доходы от международного туризма в 2019 году составили более 3,7 млрд евро, вклад в ВВП составил 10,8%, а его доля в общей занятости – 10,6%", — заключила она.

Министр также сообщила, что Болгария для привлечения российских туристов планирует провести болгаро-российский туристический форум, темой которого станет оздоровительный туризм после пандемии COVID-19. Форум, по ее словам, пройдет в Болгарии в конце 2020 года или в начале 2021 года.