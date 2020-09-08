Авиастроительный концерн сообщил американским авиационным регуляторам, что некоторые детали, которые производятся на предприятиях компании в Южной Каролине, не соответствуют его собственным схемам и производственным стандартам, следует из служебной записки Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) от 31 августа, с которой ознакомилась WSJ.

В связи с тем, что фрагменты хвостовой части фюзеляжа не соответствуют техническим стандартам, согласно документу и источникам, рассматриваемая FAA проверка предусматривает осмотр, который может затронуть сотни лайнеров.

В документе говорится, что регулятор может провести проверку до около 900 из примерно 1 тыс. самолетов Dreamliner, поставленных с 2011 года. Масштаб проверок говорит о том, что ситуация вызывает существенные опасения регулятора, пишет WSJ.

Boeing сообщила регуляторам, что дефект, связанный с недостатками контроля качества, не представляет непосредственную угрозу безопасности полетов флагманских лайнеров Dreamliner, сообщили источники. Регуляторы не планируют принимать незамедлительные меры и не давали сигналов о том, какие шаги они могут предпринять.

Между тем эта ситуация наряду с недавно обнаруженным дефектом на линиях сборки вынудила Boeing пойти на нетипичный шаг в конце августа: добровольно сообщить авиакомпаниям о необходимости приостановить полеты восьми лайнеров 787 для проведения срочных ремонтных работ. Впоследствии компания публично подтвердила, что эти самолеты не являются безопасными для эксплуатации.

Представитель Boeing сообщил, что компания проводит тщательную проверку, чтобы выявить основную причину двух дефектов, и осуществляет инспекцию новых лайнеров перед их поставкой. Компания предоставила FAA всю информацию касательно ситуации и сотрудничает с регуляторами. "Мы принимаем надлежащие меры для устранения этих проблем и их предотвращения в дальнейшем", — сказал он.