"У нас активно шла работа над запуском летнего сезона, потому что мы понимали, что никакие меры поддержки не помогут туризму выстоять без его запуска. Если сравнивать год к году, то по югу России мы уже на 70-80% в зависимости от того, какие периоды сравнивать, выполнили цифры прошлого года. И это позитивные цифры с учетом того, что май выпал весь, июнь, да и в июле туризм запускался постепенно, например, в Крыму с 1 июля работали лишь часть санаториев", — рассказала она во время дискуссии на международной туристической выставке "Отдых-2020".

Как отметила Догузова, благодаря запуску летнего сезона у бизнеса, туриндустрии в целом, а также ряда смежных отраслей появилась возможность хотя бы частично восполнить финансовые потери, а также позволило туристам отдохнуть от изоляции.

"Конечно, говорить о восстановлении отрасли пока рано. Нам надо будет подводить итоги года, у нас впереди еще сентябрь, когда загрузка во многих регионах нашей страны под 90%. Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы растянуть сезон. Итоги мы будем подводить чуть позже", — заключила глава Ростуризма.

Ранее Догузова заявляла, что на юге России отдохнуло около 7 млн туристов, это вдвое меньше, чем обычно.