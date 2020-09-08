"Мы действительно в этом году впервые в полноформатном режиме отработали новые чартерные направления – Бурятия, Хакасия, Калининград. Эти направления впервые стали доступны для людей по соотношению цена-качество. И это стало возможным благодаря тому, что мы готовим к запуску новую меру поддержки, когда мы компенсируем туроператорам места в чартерах", — рассказала она во время дискуссии на международной туристической выставке "Отдых-2020".

По словам Догузовой, эта мера должна быть системной и долгосрочной. "Эта мера поддержки пока в окончательном виде не заработала, но туроператоры, понимая и находясь с нами в тесном диалоге, осознавали, что она будет, и запустили эти чартерные авиаперелеты в регионы России", — пояснила она.

Как отметила глава Ростуризма, кризис, вызванный пандемией коронавируса, выступил катализатором многих процессов. "Грантовая поддержка, субсидирование процентной ставки для гостиниц – мера, которая почти на выходе и появится до конца года. Но над всеми этими мерами мы работали с конца прошлого года", — добавила она.

"Надо понимать одну вещь: можно двигаться очень быстрыми темпами, но невозможно за год пройти все путь, которые туристически зрелые страны проходили десятилетиями. Нам предстоят годы системного развития", — подчеркнула глава Ростуризма.