"Я очень рада видеть всех вас на выставке. Международная выставка "Отдых-2020" стала первым массовым мероприятием в отрасли после снятия ограничений. Сегодня перед нами стоят две глобальные ключевые задачи: закрепить туризм, как очень важную стратегическую отрасль экономики, я считаю, мы очень продвинулись в этой части и сделать Россию одним из самых привлекательных мест для отдыха и путешествий", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на церемонии открытия.

Она отметила, что у страны и туриндустрии есть все, чтобы реализовать эти амбициозные планы. "Это и поддержка правительства страны, это огромное желание отрасли двигаться вперед, и огромное желание людей открывать для себя свою страну", — пояснила Догузова.

Участников и гостей выставки приветствовали также председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, заместитель председателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев и другие.

Фото: Отдых-2020

В качестве почетного гостя на церемонии открытия выступила заместитель премьер-министра по экономической и демографической политике и министр туризма Болгарии Марияна Николова. В 2020 году республика стала партнером выставки "Отдых".

"Спасибо за приглашение открыть в этом году выставку. Болгария последние 26 лет ежегодно принимает участие в выставке, но в этом году мы впервые являемся страной-партнером, это свидетельствует как о важности выставки, так и о важности для нашей страны России, как туристического рынка и партнера", — сказала она.

По словам Николовой, ежегодно сотни тысяч российских туристов выбирают Болгарию для своего отдыха и каникул. "Гости из России предпочитают наши золотые черноморские пляжи, спа- и велнесс-центры, гастрономический туризм, культурные и исторические маршруты", — добавила она.

"Пандемия оказала исключительно негативное влияние на туризм, около трех месяцев отрасль не функционировала из-за закрытых границ и введенных мер эпидемиологический безопасности. Министерство прилагает все усилия, чтобы возобновить туристические поездки с Россией. Я убеждена, что в рамках туристической выставки "Отдых" у нас будут интересные и продуктивные встречи с участниками выставки, которые предоставят нам новые возможности для улучшения нашего сотрудничества и партнерства", — заключила Николова.

Выставка "Отдых" в 2020 году проходит в 26-й раз, в ней принимают участие компании из 32 регионов России – от Республики Саха (Якутия) до Калининградской области. Регионом-партнером выставки стала Республика Коми, городом-партнером – Москва, партнером – Калужская область. В 2020 году в выставке впервые принимают участие Алтайский край, Республика Алтай и Республика Дагестан со своими экспозициями. Также в выставке примут участие представители офисов по туризму Испании, Китая и Кубы.

Выставка продлится до 10 сентября в бизнес-центре "Амальтея Hall". За три дня работы свои туристические предложения и новинки продемонстрируют туроператоры, отели, курорты, авиакомпании, медицинские и спа-центры, здравницы, транспортные и другие компании. В рамках выставки пройдет также деловая программа.