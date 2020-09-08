"В отдельных регионах интерес россиян к посуточной аренде недвижимости обогнал количество сдаваемых объектов в 7-10 раз. Самый большой дефицит арендного жилья — в Калмыкии, а самый большой рост спроса зафиксирован в Карелии", — говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что в целом по стране спрос на аренду туристического жилья вырос по сравнению с прошлым годом на 17%.

По итогам лета 2019 года спрос на краткосрочную аренду квартир и домов превышал предложение вдвое, в этом году разрыв между спросом и предложением увеличился после закрытия границ, когда выросла популярность внутреннего туризма.

По данным аналитиков, стоимость аренды загородного дома в среднем не изменилась относительно прошлого года, и составила около 3 тыс. рублей в сутки. Квартиру можно было арендовать этим летом в среднем за 1557 рублей в сутки. При этом комнаты подорожали на 11% и обходились гостям в 667 рублей в сутки.

Эксперты отметают, что объем предложения в целом по стране снизился в этом году на 8%.

"По итогам лета можно судить, на каком пике популярности сейчас находится внутренний туризм. Несмотря на то, что международное авиасообщение частично возобновлено, подавляющее большинство наших соотечественников отправились в путешествие по стране. Судя по динамике интереса к краткосрочной аренде жилья, наблюдавшейся, в частности, в августе 2020 года, бархатный сезон наши соотечественники предпочтут провести в России", — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

Он добавил, что в этом году также повысился интерес россиян к "неизбитым" маршрутам и регионам, например, выросло число поездок в Челябинскую область, Удмуртию, Хакасию.