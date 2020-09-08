Компания ждет падения спроса из-за ограничений на путешествия и карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, отметив, что меняющиеся ограничения в Европе и карантинные меры в Великобритании негативно влияют на планы клиентов.

EasyJet сообщила, что регулярно оценивает ситуацию с ликвидностью и необходимость получения нового финансирования. Компания также отметила, что в связи с текущими ограничениями и неопределенностью подтверждать прогноз финансовых показателей на текущий или следующий год было бы нецелесообразным.

"Мы вновь призываем правительство предоставить специфическую поддержку авиационной отрасли, которая должна представлять собой масштабный пакет мер, включая отмену сборов с пассажиров при покупке авиабилетов, как минимум, на 12 месяцев, уменьшение сборов за управление воздушным движением и сохраняющуюся отмену правила распределения слотов", — сказал главный исполнительный директор easyJet Йохан Лундгрен.