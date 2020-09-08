В то же время в заявлении главы правительства отмечается, что пересечение сухопутной границы будет возможно только в целях торговли и обеспечения потребностей местного рынка.

Он добавил, что рестораны и пятизвездочные отели возобновляют работу при условии соблюдения правил, призванных сдержать распространение коронавируса.

По словам Кадхими, спортивные мероприятия без зрителей станут вновь проводить с 12 сентября. Государственные учреждения, согласно заявлению премьера, смогут вернуть на работу до 50% работников.

4 сентября в Ираке зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом — выявили 5036 случаев.

В понедельник в стране диагностировали 4314 заражений, зарегистрировали 77 случаев летального исхода инфицированных.

Всего в стране зафиксировали более 264,6 тыс. случаев COVID-19, число смертей людей с коронавирусом превышает отметку в 7,5 тыс.