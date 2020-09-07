"Сегодня нет никаких предпосылок возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий (в Краснодарском крае — ИФ). Закрывать будем только отдельно взятые предприятия — там, где выявлен очаг заболевания", — написал Кондратьев на своей странице в телеграм.

Губернатор охарактеризовал обстановку по COVID-19 на Кубани как "стабильную, контролируемую".

Последние две недели, сообщил он, в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки. Растет число выздоровевших. Выписано 9591 человек — 81% от общего количества заболевших.

Ранее сообщалось, что режим "Повышенная готовность" в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Краснодарском крае до 18 сентября 2020 года.