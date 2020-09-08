По предложению Минтруда, в 2021 году будут следующие дни отдыха: "январские каникулы" с 1 по 10 января, тройные выходные с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. В мае предлагается сделать днями отдыха с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, еще одни "строенные" выходные выпадают с 12 по 14 июня. Сразу четыре выходных дня предлагается установить с 4 по 7 ноября. Наконец, по предложению ведомства, россияне не будут работать 31 декабря 2021 года.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля", — пояснили перенос в Минтруде.

В ведомстве добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями в России являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.