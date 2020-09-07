Как сообщает в понедельник пресс-служба национального парка "Кенозерский", на территории которого расположена деревня, музей "Воздушные причалы Белого моря" рассказывает об истории малой авиации на Севере.

"Музей стал порталом в 70-е годы прошлого века. В прошлое гостей погружают мебель, предметы интерьера и другие детали. Есть тематические зоны: касса, буфет, уголок забытых вещей. В разделе "комната матери и ребенка" можно услышать аудиозаписи сказок, по телефону в небольшом "почтовом отделении" — подслушать звучавшие в стенах аэропорта разговоры. Отдельные разделы рассказывают об авиатехнике, сотрудниках аэропорта и санитарной авиации", — говорится в сообщении.

Аэровокзал продолжает выполнять основную функцию: здесь будут ожидать посадки на рейс местные жители. Самолет — самый востребованный вид транспорта в Лопшеньге, где проживают около 200 человек.

На ремонт здания и создание экспозиции потребовалось полтора года. Проект объединил более 50 человек: строителей, реставраторов, дизайнеров, научных сотрудников, авиаторов. В будущем здесь планируется установить самолет Ан-2 в качестве памятника.

Как сообщалось, для музея в Лопшеньге было собрано более 300 экспонатов: от авиабилетов до фирменной одежды летчика.