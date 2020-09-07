"Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу привлекло гражданина к ответственности за неисполнение обязательств по своевременному предоставлению информации о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию в ЕПГУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решением Зеленогорского районного суда Петербурга от 7 сентября 2020 года россиянин, прибывший на территорию РФ воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на портале Госуслуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР.

Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

В сообщении говорится, что всего в Петербурге со 2 августа составлен 101 протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия на территорию страны информации на портале Госуслуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 в трехдневный срок. Материалы переданы на рассмотрение в судебные органы, добавляет ведомство.