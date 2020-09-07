По ее словам, основные мероприятия пройдут на Казанской набережной возле кремля. Весь день здесь будут работать интерактивные зоны: "Средневековые забавы"; площадка Западного окружного казачьего общества; "Историческое фехтование"; молодежное пространство "Газон"; интерактивно-презентационные площадки партнеров.

На территории от Крестовоздвиженской площади до улицы Металлистов пройдет гастрономический фестиваль "Кремлевские посады". Здесь же состоится презентационная ярмарка "Сделано в Тульской области".

В Кремлевском сквере пройдет командная игра радиоуправляемых моделей "Битва роботов".

На Пролетарской набережной развернется "Город спорта": соревнования по стритболу, мастер-классы тренерского состава на площадках кроссфита и воркаута, спортивные мероприятия в скейт-парке, показательные выступления и конкурсы ведущих фитнес-клубов города, соревнования по силовому экстриму "Сила Тулы".

"Фестиваль "Театральный дворик" с учетом санитарных требований пройдет в несколько измененном формате: театральных площадок, рассчитанных на большое число зрителей, не будет. По обе стороны проспекта Ленина от улицы Советской до улицы Каминского будут работать актеры-ходулисты, "живые скульптуры", велосипедисты-художники, которые раздадут 500 кремлевских роз", — рассказала Столярова.

Затем театральный фестиваль переместится на Казанскую набережную. Время представлений ограничено 15-20 минутами.

На сцене Казанской набережной днем пройдут концерты этнической и фолк-музыки, казачье шоу. Для удобства и безопасности зрителей перед сценой будет установлен партер на 300 мест, вход на концертные программы — свободный.

В русле реки Упы от амфитеатра в сторону Тульского оружейного завода планируется установить три секции фонтанов по 22 метра шириной. В темное время суток здесь включится красочная подсветка, а одновременно с фейерверком зрители увидят световое шоу фонтанов.

По словам представителя горадминистрации, из-за требований Роспотребнадзора в праздничную зону можно будет попасть через пять входов.

Праздничные мероприятия также пройдут в центральном парке города.

На площади Ленина вечером запланирована концертная программа. Чтобы людям было удобно смотреть концерты с разных точек, помимо светодиодного экрана на сцене планируется установить еще два экрана на удалении по обеим её сторонам.

"Понимая масштаб празднования, мы постарались сделать программу насыщенной, интересной для разных возрастных групп. При этом одна из важнейших задач — рассредоточить потоки зрителей. Мы просим туляков с пониманием отнестись ко всем возможным ограничениям по числу участников на площадках", — подчеркнула Столярова.

В сентябре Тула отмечает 874-ю годовщину основания города и 500-летие возведения Тульского кремля как начала Большой засечной черты.