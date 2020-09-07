В служебной записке для сотрудников дубайская авиакомпания поблагодарила персонал за их помощь в преодолении "худшей турбулентности в нашей истории".

Тысячи сотрудников Emirates, включая сотни пилотов, были уволены на фоне резкого падения спроса на авиаперевозки в связи с пандемией COVID-19. В апреле большей части оставшихся работников сократили зарплаты на 50%.

"Это не означает, что мы вышли из кризиса — впереди нас ожидают многочисленные проблемы в условиях значительной неопределенности, и мы должны будем дать на них соответствующий и решительный ответ", — написал председатель и главный исполнительный директор Emirates шейх Ахмед бин Саид аль-Мактум.

Он отметил, что "беспрецедентные финансовые трудности" приведут к дальнейшим "сложным решениям".