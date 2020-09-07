"Во вторник на открытие туристической выставки "Отдых-2020" приезжает премьер-министр Болгарии Марьяна Николова, у нее назначена встреча с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко на тему открытия Болгарии для россиян. Страна очень хочет успеть открыться в этом году, потому что впереди зимний горнолыжный сезон. Также завтра в посольстве Болгарии крупным туроператорам назначили встречу, чтобы показать сформированные турпродукты. Они готовят целый ряд инициатив, чтобы оперативно возобновить туризм между странами", — рассказал источник.

Как сообщают болгарские СМИ со ссылкой на вице-премьера страны, между РФ и Болгарией уже ведутся переговоры по возобновлению авиасообщения, однако никаких результатов по этому вопросу еще нет.

В свою очередь, источник, близкий к авиационной отрасли, не рассчитывает на скорое возобновление полетов между странами. "Перспективы запуска полетов туманны, потому что Болгария входит в Евросоюз, а учитывая новые правила Еврокомиссии, тут либо вся Европа откроется и вместе с ней Болгария, либо ей не разрешат возобновить полеты с Россией. Возможность оформления национальной визы никак не скажется на исходе дела", — подчеркнул он.

Как отмечает газета Nova, Болгария подготовила ряд предложений для восстановления турпотока из России, среди которых упрощение визового режима для россиян, а также субсидирование чартерных рейсов.

"Для туроператоров очень важно возобновить туризм с Болгарией в этом году не только потому, что впереди горнолыжный сезон и компаниям нужны продажи, но и из-за старта раннего бронирования. Если не успеть его запустить до конца года, то летний сезон-2021 будет завален", — пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании также добавили, что многих российских клиентов Болгарии в этом году забрали себе Сочи и Крым, поэтому страна стремится компенсировать хотя бы часть финансовых потерь за счет зимы и туров на следующее лето по акциям раннего бронирования.

По данным Минтуризма Болгарии, за пять месяцев 2020 года туристический поток из России упал на 60% по сравнению с 2019 годом. Всего в 2019 году в Болгарии побывали свыше 450 тыс. граждан РФ.