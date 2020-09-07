В первый день сентября падение пассажиропотока было на уровне 29% год к году, 2 и 3 сентября — 26% и 25% соответственно. К пятнице, 4 сентября, падение резко замедлилось — до 6%, в субботу было на уровне 5%, а в воскресенье ускорилось, но лишь до 12%. Показатели в абсолютном выражении в материалах МАА не приводятся.

По данным ассоциации, в марте после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19 перевозки через крупнейшие аэропорты РФ рухнули на 25%, в апреле — на 91%, в мае — на 90%. В июне, после снятия карантинных ограничений в регионах страны, падение замедлилось до 75%, в июле — до 45%.

В августе Россия частично возобновила международные пассажирские авиарейсы: перевозчикам разрешили летать из нескольких городов в Лондон, Занзибар (Танзания), Анкару, Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, а также в Швейцарию. Это, по данным МАА, позволило замедлить падение пассажиропотока в прошлом месяце до 28%.