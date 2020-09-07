"Люди соскучились по ресторанам. На докризисный уровень вернулись в июле, за счет того что люди из-за ограничений были лишены досуговых привычек (театров, кино, концертов и особенно поездок за границу). Таким образом, отток части гостей компенсируется притоком, которые не уехали. Это основная причина, по которой мы наблюдаем рост по сравнению с показателями прошлого года. Но когда заработает выездной туризм, у ресторанов будет непростой период долгого спада. Кризис, вызванный этой историей (коронавирусом — ИФ), еще предстоит", — заявил ресторатор Кирилл Шлаен на пресс-конференции, организованной пресс-центром агентства "Интерфакс-Урал" в понедельник в Екатеринбурге.

Ресторатор Иван Зайченко также отметил, что спрос на услуги заведений общепита восстановился.

"Сейчас, по нашим оценкам, люди вернулись на тот уровень потребления, который был раньше. Во время пандемии сильно падал средний чек, но в сентябре он подрос на 2 рубля. Дальнейшая ситуация зависит от того, как будут открывать границы. Если открытие границ будет поэтапным, то, возможно, мы останемся "при тех же своих", — считает он.