Рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации", который вводит в России обязательное использование системы "Электронная путевка" для всех видов туризма, несколько раз переносилось и сейчас отложено на осеннюю сессию парламента. В соответствии с законопроектом туроператоры должны вводить в систему информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Кроме того, законопроектом предусмотрено создание гарантийного фонда, средства которого можно использовать для помощи туристам в экстренных ситуация, выплат за аннулированные туры, а также для инвестирования в инфраструктуру внутреннего туризма.

"Чтобы законопроект быстрее прошел второе и третье чтения, из него могут убрать наиболее спорное положение о создании гарантийного фонда для туроператоров как альтернативы нынешний системе финансовых гарантий. Против этой нормы выступили и Российский союз туриндустрии, и ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь". Это станет компромиссными решением, которое позволит быстрее внедрить в отрасли электронную путевку", — сказал источник.

Он напомнил, что за введение системы не раз выступали объединение предпринимателей "Опора России" и Альянс туристических агентств.

Ранее оператор системы АО "Национальные туристические технологии" заявил, что технически она готова к началу эксплуатации, проведен ее аудит и устранены технические недостатки. Также система "Электронная путевка" зарегистрирована в качестве государственной информационной.

Источник добавил, что "в запуске системы заинтересовано не только государство, но те туроператоры, которые работают в белую и страдают от недобросовестной конкуренции со стороны компаний, использующих непрозрачные схемы".