"Все: взрослые и дети живы и здоровы. Спасатели доставили их в поселок Красная Поляна", — сказал журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, "все службы отработали удовлетворительно".

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников также подтвердил, что все участники группы: восемь детей и трое взрослых — живы и здоровы.

"Спасательная операция продолжалась более 12 часов, она завершена. Все заблудившиеся живы и здоровы", — сказал Скрыльников.

По его словам, эвакуация туристов со склона горы Ачишхо на борт вертолета Ми-8 проводилась с использованием бортовой лебедки и спасательной косынки. В поселке Красная Поляна туристическую группу ожидали врачи "Скорой помощи".

Главный врач больницы Красной Поляны Марина Бралюк добавила, что восемь детей доставлены в больницу поселка.

"Все дети в хорошем состоянии здоровья, им ничего не угрожает, патологических состояний нет, поэтому они не будут находиться в больнице. Но врачи будут продолжать наблюдения", — подчеркнула главный врач.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 198 человек и 18 единиц техники.