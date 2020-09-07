"Я глубоко убежден, что после коронавируса уединенный и экологичный отдых на Камчатке будет очень конкурентоспособен по сравнению с переполненными пляжами наших привычных курортов или с музеями, которые привлекают толпы туристов, и их очередями. Я уверен, что стиль отдыха и путешествий изменится, и Камчатка может серьезно от этого выиграть", — заявил Солодов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, развитие туризма на Камчатке связано с двумя факторами.

"Это увеличение туристического потока, которое сразу снижает удельную стоимость одного тура. И второй фактор (он связан с первым) — это расширение сезонности. У нас очень короткий летний сезон, всего четыре месяца в году. В результате, даже несмотря на то, что цены на туристические услуги у нас высокие, все равно турбазы либо убыточны, либо балансируют на грани рентабельности. Нам нужно делать туризм всесезонным", — отметил врио губернатора.

Солодов подчеркнул, что Камчатке необходимо двигаться в том же направлении, что и Сочи.

"За счет чего Сочи выигрывает и движется? Потому что зимой — лыжи, летом — море, в межсезонье — деловой туризм: форумы, образовательные программы, детские программы. В результате там круглогодичная заполняемость отелей, приемлемая себестоимость и, в итоге, хорошая рентабельность для самого бизнеса. Нам нужно двигаться в этом же направлении", — отметил он.

При этом, по мнению врио губернатора, региону, помимо традиционных видов туризма, необходимо развивать новые нестандартные направления — фрирайд (катание на лыжах и сноуборде вне специальных трасс) или серфинг на океанских волнах.

"Еще одно возможное направление — гастрономический туризм. И очень важна ориентация на внутреннего туриста, на камчатского. У нас пока не развиты услуги, доступные для семейного отдыха. Например, отдыха выходного дня для жителей самого Камчатского края. Будем в этом направлении работать", — добавил Солодов.