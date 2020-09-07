Как сообщает пресс-служба театра, на сцене Мариинского-2 в этот вечер состоится премьерный показ оперы Римского-Корсакова "Снегурочка" под управлением Валерия Гергиева.

Сезон Концертного зала начнет французский виртуоз Люка Дебарг, которого в 2015 году открыл миру XV Международный конкурс имени Чайковского.

"В качестве основы своего сольного вечера пианист выбрал сонаты Скарлатти — выдающегося композитора барокко и предвестника музыкального классицизма. Сонаты чередуются с созвучными им сочинениями самого Дебарга: Прелюдией и фугой соль минор и Токкатой си минор — а также работами современного французского композитора Стефана Дельпаса", — говорится в сообщении.

Концерт обрамляют шедевры Баха, современника Скарлатти: Токката № 2 до минор и Итальянский концерт фа мажор.

Также в сентябрьскую афишу включены перенесенные с весенних месяцев спектакли и концерты и несколько особенных событий. 18 сентября, в свой день рождения, Анна Нетребко исполнит партию Татьяны в опере "Евгений Онегин" на исторической сцене Мариинского театра.

Ее партнерами по звездному составу станут Екатерина Семенчук (Ольга), Алексей Марков (Евгений Онегин), Сергей Скороходов (Ленский), Михаил Петренко (Князь Гремин). Шедевр Чайковского по пушкинскому роману в стихах будет показан в постановке Юрия Темирканова 1982 года.

24 сентября зрителей ждет балетная премьера — "Семь сонат" Алексея Ратманского на музыку Скарлатти. Созданный в 2009 году для Американского театра балета спектакль переносился в Мариинский этой весной для традиционного балетного фестиваля, но тогда труппа не успела представить его публике из-за отмены массовых мероприятий.

Как и было задумано, премьера состоится в рамках вечера балетов Ратманского, куда также войдут "Лунный Пьеро" при участии Виктории Терёшкиной и Кимин Кима и "Concerto DSCH" с Кимин Кимом и Ксандером Паришем.