Курс евро составил 90,035 руб./EUR1 в 13:03 МСК, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 76,1125 руб./$1, подорожав на 68 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 73,74 копейки — до 82,38 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке из-за выходного дня в США, где отмечается День труда. Негативные настроения игроков обусловлены опасениями расширения антироссийских санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть.

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. "Канцлер пока не обсуждала с президентом Путиным эту ситуацию", — сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной идею обозревателя New York Times Брета Стивенса о том, чтобы власти США создали "список Навального" по аналогии со "списком Магнитского".

"Абсурдных инициатив сейчас очень много и справа, и слева, но здесь нужно все-таки трезво оценивать ситуацию. Еще раз повторяю, что попытки как-то ассоциировать Россию, российское руководство с тем, что произошло, они неприемлемы, они абсурдны по своей сути", — сказал Песков журналистам.

Нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:03 МСК в понедельник уменьшилась на 1,71% — до $41,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,94% — до $39 за баррель.