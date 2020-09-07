"Вертолет сел в зону нахождения заблудившихся, началась эвакуация", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние здоровье участников туристической группы удовлетворительное.

Как сообщалось, группа спортсменов из Твери, — трое взрослых и восемь несовершеннолетних, — отправилась в поход в горы курорта "Роза Хутор" накануне утром, несмотря на предупреждения оперативных служб о непогоде.

Туристы сбились с тропы, однако вышли на связь и сообщили о своем местонахождении. На помощь им отправились спасатели.

В горах Сочи прошёл ливень и опустился туман. В настоящее время погода улучшилась.