"Еврокомиссия сконцентрировала свою работу на формировании четких мер в отношении ограничений на поездки, принятых странами ЕС в связи с пандемией коронавируса. Для этого, по мнению членов ЕК, необходимо объединить страны Евросоюза и ассоциированные страны Шенгенской зоны в борьбе с пандемией и создать общую систему ограничений для поездок иностранных граждан по принципу светофора", — пишет издание.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, еще в марте ЕК разработала и предоставила основные рекомендации по внутреннему и внешнему пограничному контролю, которые должны были соблюдать государства-члены Евросоюза. "Сегодняшние меры основываются на этих рекомендациях. Мы хотим выработать четкую систему разделения стран на зоны – зеленая, оранжевая и красная в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19, а не наблюдать калейдоскоп индивидуальных мер", — отметила она.

В дополнение к общим мерам Еврокомиссия намерена создать общую карту уровней заражения в государствах-членах в соответствии с той зоной, к которой они будут отнесены. "Также будут выработаны единые меры приема иностранных путешественников, прибывающих из стран в зонах повышенного риска", — сообщает портал.

Еврокомиссия предлагает три критерия для отнесения к группам: общее количество новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней, процент положительных тестов на COVID-19 от общего количества проведенных тестов, количество тестирований на 100 тыс. населения за последнюю неделю.

В зеленую зону будут отнесены страны, где количество новых случаев на 100 тыс. населения за 2 недели будет меньше 25, а доля положительных тестов – ниже 3%. В оранжевую зону попадут страны, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов превысит 3%, либо наоборот – новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже 3%. Красная зона – страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше 3%, либо количество новых случаев превысит 150 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Отдельным пунктом станет серая зона – это страны, где провели менее 250 тестов на 100 тыс. населения или в которых недостаточно информации о количестве тестов и новых случаях заражения COVID-19.

Как отмечает SchengenVisaInfo, Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости (ECDC) будет мониторить и обновлять ситуацию по странам еженедельно. В Еврокомиссии сообщили, что подобную схему уже применяют некоторые страны ЕС, в частности, Норвегия.

Отмечается, что никаких ограничений на въезд для путешественников из стран зеленой или оранжевой зон не предлагается. При необходимости страны могут ввести для всех въезжающих к ним требование о прохождении тестирования на COVID-19 до вылета или после прибытия. Обязательное прохождение карантина или тестирование на коронавирус будет для тех, кто возвращается домой из стран в красной и серой зонах.

"Граждане, которые приехали из любой зоны в командировку, на учебу, дипломаты и журналисты не должны подвергаться карантину. Для путешествующих в пределах Евросоюза карантин может быть сокращен до 10 дней", — поясняет ЕК.

Как сообщает издание, в настоящее время страны ЕС применяют аналогичные подходы к оценке уровней заражения коронавирусом, однако каждое государство самостоятельно определяет страны с высокой зоной риска. Так, например, Венгрия, полностью закрыла свои границы для большинства стран ЕС, за исключением Словакии, Польши и Чехии.

В свою очередь, Греция, заявила о готовности частично открыть границу для россиян 7 сентября. В течение двух недель страна готова принимать по 500 граждан РФ в неделю. Также россиян с 8 августа принимает Швейцария. Въезд открыт только для тех россиян, у которых есть ВНЖ или кто едет на длительную учебу или лечение.