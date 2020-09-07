"Дети, которые потерялись в горах в Сочи, вышли на связь, все живы", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в понедельник.

Маршрут группы отследили по камерам — дети доехали на автобусе до Красной Поляны и пошли к Хмелевским озерам.

"Один из потерявшихся смог дозвониться маме и сообщить о местонахождении. Сейчас туда отправили МЧС", — отмечают спасатели.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи оперативные службы разыскивают группу спортсменов из Твери, среди которых трое взрослых и восемь несовершеннолетних.

Спортсмены и тренер отправились в поход в горы курорта" Роза Хутор" накануне утром, несмотря на предупреждения оперативных служб о непогоде.

В горах Сочи прошёл ливень и опустился туман. В настоящее время погода улучшилась.

Поиски проводятся многочисленными группами оперативных служб Сочи, в том числе сотрудниками Росгвардии и казаками. С воздуха пропавших разыскивает вертолёт.