"Поисково-спасательные работы велись под руководством МЧС в районе Красной Поляны в течение всей ночи и утра. В том числе спасатели "Розы Хутор" тщательно исследовали территорию курорта как один из возможных маршрутов, где, предположительно, могла оказаться разыскиваемая группа туристов", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта "Роза Хутор" в понедельник.

Собеседник агентства отметил, что группа туристов из 11 человек не проживала в отелях курорта.

"Обнаружить группу не удалось, мы полагаем, что они отправились по другим маршрутам, вне троп, расположенных на курорте", — подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи оперативные службы разыскивают группу спортсменов из Твери, среди которых трое взрослых и восемь несовершеннолетних.

Спортсмены и тренер отправились в поход в горы курорта" Роза Хутор" накануне утром, несмотря на предупреждения оперативных служб о непогоде.

В горах Сочи прошёл ливень и опустился туман. В настоящее время погода улучшилась.

Поиски проводятся многочисленными группами оперативных служб Сочи, в том числе сотрудниками Росгвардии и казаками. С воздуха пропавших разыскивает вертолёт.