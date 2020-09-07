"О пропаже двух туристов 6 сентября сообщила жительница Москвы. Она рассказала, что ее муж с напарником сплавлялись по реке Китой. При этом, другие туристы, которые были в группе с пропавшими, вернулись с маршрута еще 4 сентября", — говорится в сообщении.

Вернувшиеся туристы рассказали, что у москвичей сломался катамаран, но те не стали ждать в условленном месте и отправились вниз по течению пешком.

Сейчас поиск туристов ведется с воздуха, на вертолетах Ми-8.

"Пропавшие, возможно, идут пешком. Фактически, когда они выйдут, неизвестно. Средств связи у них нет. Их состояние, имеются ли запасы продовольствия также неизвестно", — сказано в сообщении.

Перед сплавом группа не зарегистрировалась, потому отследить их возможный маршрут движения не представляется возможным.