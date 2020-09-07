С 2013 года победителями конкурсного отбора на право стать новогодней столицей России становились Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. В этом году новогодняя снежинка, символ проекта, досталась Калуге.

"В Калуге созданы все условия, чтобы принимать гостей и показать себя. Здесь есть современные учреждения культуры, развита инфраструктура: гостиницы, бары, рестораны, кафе. Одна из немаловажных причин — Калуга в следующем году отмечает 650-летний юбилей. Новый год — это как раз то время, когда зовут гостей и начинают получать подарки", — объяснила выбор Ярилова.

Торжества пройдут с 12 декабря по 9 января. Они будут отмечаться с учетом всех традиций и местного колорита, поэтому основной тематикой проведения новогодних мероприятий станут "Калуга космическая" и "Калуга купеческая".

По словам Шапши, уже сформирована программа, которая будет интересна для калужан и гостей города.

"Гостеприимная, хлебосольная Калуга всегда открыта для встречи со старыми друзьями, которых мы давно не видели", — подчеркнул он.