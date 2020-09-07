"В Иркутской области 2021 год станет Годом Байкала. Об этой инициативе глава региона заявил, выступая на церемонии открытия празднования традиционного Дня Байкала в Иркутске. Правительству области дано поручение разработать план конкретных мероприятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в плане проведения в области Года Байкала должны быть учтены все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие.

"Сегодня все общество должно объединиться и предложить комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят нам дальше развивать деятельность по защите территории возле озера Байкал. Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, понимать, что это необходимо", — сказал Кобзев.

Ранее сообщалось, что Кобзев предложил создать некоммерческий фонд по сохранению Байкала. Привлеченные средства планируется направлять на проведение мероприятий по сохранению экосистемы озера. В частности, на очистку береговой линии и дна Байкала, ликвидацию свалок.