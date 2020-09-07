По его словам, учитывая имеющиеся мощности, за 12 месяцев можно произвести 80 млн доз вакцины.

"И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции", — сказал Гинцбург в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что с коронавирусом удастся справиться к лету 2021 года, он ответил: "Я на это надеюсь, если всё пойдет по плану".

"Наша площадка с октября сможет производить 600-700 тыс. вакцин в месяц, а площадки "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум" вместе — около 5 млн вакцин", — пояснил Гинцбург.

Он отметил, что "у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация".