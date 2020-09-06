Ранее власти Таиланда приняли решение с 1 октября разрешить иностранным туристам посещать Пхукет.

"Планы по открытию популярного курортного острова Пхукет для иностранных туристов могут быть отложены из-за того, что в стране был зарегистрирован первый более чем за 3 месяца случай заражения коронавирусом", — пишет издание со ссылкой на Управление по туризму Таиланда (ТАТ),

По словам главы ТАТ Ютасака Супасорна, не исключено, что предложенную модель восстановления туризма придется скорректировать, если Таиланд столкнется со второй волной пандемии.

Как отмечает Bangkok Post, первыми туристами, получившими разрешение на путешествия на Пхукет, стали около 200 туристов из Австралии и Новой Зеландии.

"Тем не менее, им все равно пришлось бы сначала сдать тест на коронавирус в своей стране, а затем пройти двухнедельный карантин по прибытии на Пхукет", — подчеркнули в газете.

В настоящее время Таиланд могут посетить дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранцы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных туров.

В начале сентября в Таиланде отметили сто дней без новых случаев местной передачи коронавируса, но на следующий день был зафиксирован один случай COVID-19. Также коронавирус по-прежнему находят у тех, кто прибывает из-за границы. Заболевшие находятся в карантине до момента выздоровления.

По состоянию на воскресенье в Таиланде зарегистрировано 3444 случая заражения коронавирусом. За минувшую неделю число заболевших выросло на 32 человека.

В 2019 году Таиланд посетили около 40 млн иностранных туристов, среди них почти 1,5 млн – россияне.