Собеседник агентства уточнил, что День города проходит в Москве без происшествий.

По его данным, в Московской ночной велогонке, которая стартовала в Лужниках и прошла в центральной части города, участвовало свыше 2,5 тыс. человек.

День города в Москве 5 и 6 сентября отмечают мероприятиями в парках и на районных площадках без традиционных массовых гуляний.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, связано это с продолжающейся угрозой распространения коронавируса.

"Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей — в парках, скверах, на фестивальных площадках", — заявил ранее Собянин.