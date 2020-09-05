"Дорогие друзья! Нашему прекрасному городу исполнилось 873 года. На своем веку он многое повидал, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы. В дни пандемии москвичи проявили свои лучшие качества – силу воли, щедрость души и доброту. Мы как-то по-особенному ощутили наше единство и поняли, как дороги нам родные и друзья", — сказал Собянин в своем видеообращении.

Как отметил мэр, сегодня Москва "снова бурлит жизнью". "И то, что сегодня мы отмечаем праздник не онлайн, а в парках и на улицах Москвы – наша общая заслуга", — подчеркнул он.

Напомним, полномасштабных праздничных гуляний и фейерверков в День города не будет из-за продолжающейся угрозы коронавируса, мероприятия локализованы в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

Главная тема праздника – "Музейная Москва". В парке Горького, Измайлове, Сокольниках, Коломенском, Царицыне и других горожан будут ждать исторические реконструкции, арт-объекты, игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения. Столичные музеи также подготовят специальную программу.

Как сообщает портал мэра Москвы, в Историческом музее на выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" пройдут интерактивные мероприятия, а посетителей выставок "Фаберже и придворные ювелиры" и "Федор Рокотов. Собрание Исторического музея" ждут обзорные экскурсии. Кульминацией праздника станет вечерний концерт "Классика московских композиторов" в исполнении лауреатов международных конкурсов, ведущих солистов московских музыкальных театров. Все программы можно посетить бесплатно по входному билету.

Ко Дню города в Музее космонавтики и Мемориальном доме-музее академика С.П. Королева на ВДНХ подготовили специальную программу, в которую вошли показы лучших выпусков проекта "Космос, любовь моя". Вход по бесплатному билету в музей.

В Московском зоопарке праздник пройдет в онлайн и в офлайн-формате. Посетителей ждут в детском зоопарке – там состоятся интерактивный спектакль "Страсти в перьях" и концерт детских вокально-хореографических коллективов. Также гостям покажут интересных питомцев зоосада – змей, птиц, домашних животных и расскажут об их особенностях. Предварительная регистрация не нужна, вход по билету в зоопарк.

Москва празднует День города традиционно в первые выходные осени.