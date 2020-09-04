Проектом предусматривается строительство всесезонного курортно-санаторного комплекса, состоящего из двух сегментов: "Горного" в Сулейман-Стальском районе и "Приморского" в Дербентском районе.

Проект планируется реализовать в течение 2020-2022 годов.

В настоящее время в части проекта "Горный" в стадии завершения находится строительство ресторана на 200 мест, кафе на 150 мест, искусственного озера для рыбалки и организации отдыха. Построены также дороги для квадроциклов, зоны для автостоянок.

"Во второй части проекта — "Приморский" на берегу моря в Дербентском районе — запланировано строительство туристического комплекса", — добавил представитель агентства.

Реализация проекта позволит создать 320 рабочих мест.

Как сообщается на сайте ТРК "Сардар", площадь комплекса составит более 20 га.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Трон" — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. По итогам 2019 года чистая прибыль компании составила 18,352 млн рублей, что на 20,4% меньше, чем годом ранее, при этом выручка выросла на 11,1%, до 735,53 млн рублей.

Единственным владельцем ООО "Трон" является его гендиректор Нариман Гусейнов. Вместе с тем, на сайте ТРК "Сардар" отмечается, что инвестором проекта выступает предприниматель и меценат Сагиб Алимов (бывший гендиректор и владелец ООО "Трон").