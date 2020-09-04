"Выставка "Южный щит России. 500 лет Тульскому кремлю" будет организована на площадке Тульского государственного музея оружия с 23 сентября. В настоящий момент происходят монтажные работы", — сказал Левыкин.

Он напомнил, что ранее выставка работала на площадке ГИМ в Москве, ее посетили десятки тысяч москвичей и гостей столицы.

Вторая экспозиция будет открыта в филиале ГИМ в музейном квартале Тулы. Выставка также будет приурочена к 150-летию исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году.

"Выставка будет называться "Шедевры и реликвии Государственного исторического музея". Это будут не только артефакты, но и памятники, самым тесным образом связанные с основными событиями Российской империи, Советского Союза. Думаю, эта выставка привлечет большое количество и туляков, и гостей Тулы", — отметил Левыкин.

Ранее сообщалось, что ГИМ откроет свой первый филиал на территории Музейного квартала в Туле. Общие экспозиционные площади музея составят около 500 кв. метров. Филиал ГИМ будет располагаться в бывшем административно-производственном здании пряничной торговли на улице Металлистов. Здесь будут размещены креативные макеты исторического музея и собора Василия Блаженного.

Основные праздничные мероприятия к 500-летию Тульского кремля запланированы на 26 сентября. Они состоятся не только в Туле, но и в малых городах региона.

Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.